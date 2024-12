Décès de l’écrivain et traducteur Boudaoud Amir

L’écrivain, traducteur et critique, Boudaoud Amir, est décédé ce matin, à l'âge de 64 ans, des suites d'une crise cardiaque.

Boudaoud Amir est né en 1960 à Ain Sefra dans la wilaya de Naâma, a écrit divers articles culturels dans des journaux et magazines algériens et arabes. Il était, également, l’auteur d’un article mensuel dans le magazine culturel international « Wamdat Amal » et une chronique hebdomadaire dans le journal « El-Khabar », et contribué par ses articles aux dossiers culturels proposés par le supplément « Cahier culturel » du journal « Al-Nasr », le « Club littéraire » du journal « Al-Joumhouria », et le supplément intellectuel mensuel « Papiers » du même journal.

Il a publié plusieurs ouvrages, dont un recueil de contes intitulé « Vers la mer », publié par les éditions Dar Al Kalima en 2016.

Il a été également le co-auteur d’un ouvrage collectif intitulé : « Le Hirak algérien, écrire pour tailler les chemins de la lumière », publié par Dar Al-Almaeya, Algérie (2021).

Il a traduit plusieurs ouvrages, dont « Regard historique sur le Sud-Ouest algérien » de l'historien Khalifa Ben Amara, éditions Joudi, Oran (2008), et « L'honorable descente » de Khalifa Ben Amara, éditions Joudi, Oran (2009).

Il a également traduit les récits d’Isabelle Eberhardt, publié par Dar Al-Quds Al-Arabi, Oran en (2011).