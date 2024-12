Concours de recrutement d’élèves magistrats

Le ministère de la Justice a annoncé l'organisation d'une deuxième phase du concours national sur la base des épreuves pour recruter 310 élèves magistrats pour l'année 2024. Selon le communiqué du ministère de la Justice.

Les conditions de participation au concours sont la nationalité algérienne, être âgé de 27 à 40 ans à la date du concours, être titulaire du baccalauréat et d'un master en droit, ou d'un diplôme équivalent, avoir rempli les obligations légales concernant le service national, avoir les capacités physiques et mentales nécessaires pour exercer la profession de magistrat, jouir de ses droits civiques et nationaux, et avoir une bonne moralité. Le candidat ne doit pas avoir démissionné ou avoir été exclu de l'école de magistrature, précise le communiqué.

Le processus d'inscription se fera en deux étapes, à savoir, l'inscription en ligne via le site web, le dépôt du dossier auprès du conseil judiciaire du lieu de résidence.

Après vérification de la conformité des conditions légales et réglementaires, un accusé de réception du dossier et une convocation pour le concours seront remis au candidat.

Le ministère de la Justice a précisé qu'après la réussite aux épreuves écrites (cinq épreuves), les candidats doivent compléter leur dossier à l'École supérieure de la magistrature pour passer deux épreuves orales.

Les inscriptions en ligne auront lieu du 19 au 30 janvier 2025, tandis que les épreuves écrites se dérouleront en avril 2025. Les résultats finaux seront publiés sur le site de l'École nationale de la magistrature et du ministère de la Justice, précise la source.

Les élèves magistrats qui réussissent la formation et obtiennent un diplôme de l'École supérieure de la magistrature sont employés comme juges stagiaires et sont sélectionnés, par ordre de mérite, pour des postes de nomination déterminés par le ministère de la justice.