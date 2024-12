Ruée diplomatique à Damas

Les visites diplomatiques à Damas se poursuivent quotidiennement depuis la chute du régime du président déchu Bachar al-Assad, et les délégations se réunissent avec Ahmad al-Charaa, l'homme fort de la nouvelle administration syrienne.

Ce lundi, une délégation qatarie, dirigée par le ministre d'État Mohammed Al-Khalifi, et une délégation jordanienne, dirigée par le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi, sont arrivées à Damas. Lors de la rencontre entre le ministre d'État qatari et Ahmad al-Charaa, des discussions ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et de soutenir l'avenir de la Syrie. Ils ont abordé la manière dont le Qatar continue de soutenir le peuple syrien dans divers domaines, ainsi que les besoins de l’aéroport international de Damas et les moyens de fournir un soutien pour son fonctionnement dans le cadre de l’aide humanitaire et de développement qatarie.

Le ministre d'État qatari a réaffirmé le soutien ferme et continu de son pays au peuple syrien pour construire un État fondé sur les institutions, la justice, la liberté, le développement et la paix, tout en insistant sur la nécessité de garantir l’unité de la Syrie et de mettre en œuvre une transition pacifique du pouvoir, en se basant sur la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a également souligné l'importance de protéger les civils et de lutter contre le terrorisme.

Pour sa part, Ahmad al-Charaa a affirmé que le Qatar a toujours été un ami du peuple syrien, partageant avec lui toutes les étapes de la révolution, et a exprimé sa volonté de faire d'importants investissements en Syrie dans divers secteurs, notamment l'énergie, les ports et les aéroports, soulignant que la prochaine phase sera marquée par un développement substantiel.

Al-Chara a également invité l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, à visiter la Syrie, affirmant que les relations entre les deux pays reviendraient « bien meilleures qu’auparavant ».

Par ailleurs, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a évoqué, lors de sa visite à Damas, le sujet du « terrorisme », ainsi que d'autres questions telles que le commerce, les frontières, l'aide humanitaire et l'interconnexion électrique.

Safadi a souligné que les réfugiés syriens souhaitent retourner dans leur pays, mais que leur retour doit être volontaire et sécurisé. Il a également affirmé que la nouvelle administration syrienne devrait prendre le temps de mettre en place ses plans, et a exprimé le soutien de la Jordanie au processus de transition en Syrie, ainsi qu'à l’élaboration d'une nouvelle constitution pour le pays, espérant qu'un gouvernement représentatif de toutes les parties syriennes voit le jour.

Cette visite est la première d'un haut responsable jordanien en Syrie depuis la chute du président Bachar al-Assad le 8 décembre.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avait également rencontré Ahmad al-Charaa à Damas dimanche dernier, où les deux parties ont insisté sur l'importance de renforcer les relations stratégiques entre leurs pays et de soutenir le futur gouvernement syrien, tout en appelant à la levée des sanctions contre la Syrie.