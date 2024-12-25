"فيات الجزائر" تنفي

كشفت شركة "فيات الجزائر"، اليوم الأربعاء، عن عملية التسجيل لاقتناء سيارة "دوبلو" السياحية لم تنطلق بعد، نافية جميع المعلومات المتداولة بهذا الخصوص.

وأوضحت الشركة، في مراسلة تلقت "الخبر" نسخة منها، أن كل المعلومات التي لا ترجع إلى هذا المصدر لا أساس لها من الصحة، انطلاقا من أن الشركة هي صاحبة الصلاحية الوحيدة للإعلان عن انطلاق عملية تسجيلات.

وذكرت "فيات الجزائر"، في الإطار ذاته، أن هذه المراسلة تندرج في إطار توضيح جملة الأسئلة التي وصلتها من قبل زبائنها الجزائريين.

وكانت فيات الجزائر المسؤولة عن مصنع فيات بمنطقة طفراوي في ولاية وهران قد كشفت عن النسخة الأولية من سيارة دبلو السياحية، المنتظرة كثيرا من طرف الزبائن في السوق الوطنية.