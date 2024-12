Énergie : les projets de 2025

Le secteur de l'énergie en Algérie a réalisé d'énormes progrès en 2024, coïncidant avec la réélection du président Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat lors des élections présidentielles qui ont eu lieu au second semestre de l'année.

Un remaniement ministériel a ensuite eu lieu, avec la suppression du ministère des Energies renouvelables, remplacé par un poste de "Secrétaire d'État" chargé des Énergies renouvelables auprès du ministre de l'Énergie. Selon le rapport annuel de l'unité de recherche en énergie de la plateforme "Energy", basée à Washington, dont "El Khabar" a reçu une copie, l'Algérie a continué de réaliser de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz.

Le rapport indique que l'année 2024 a marqué le lancement de plusieurs projets solaires dans le pays, après de nombreux retards au cours des années passées, malgré les énormes potentialités solaires de l'Algérie, qui dispose d'un des taux d'ensoleillement les plus élevés au monde.

En mars 2024, le secteur de l'énergie en Algérie a posé la première pierre de la première centrale solaire d'une capacité de 200 mégawatts, dans le cadre d'un programme de production de 3 000 mégawatts mené par Sonelgaz.

Selon les prévisions de l'unité de recherche en énergie, le projet devrait être achevé en 14 mois, comprenant l'installation de 346 000 panneaux solaires dans la wilaya d’El M'ghair, au sud-est de l'Algérie.

En avril, le secteur de l'énergie a lancé la deuxième centrale dans le même programme de production d'énergie solaire, d'une capacité de 150 mégawatts, dans la région de la circonscription de Touggourt, avec une durée de mise en œuvre également estimée à 14 mois.

Dans la wilaya d'Ouled Djellal, l'Algérie a posé la première pierre de la troisième centrale solaire d'une capacité de 80 mégawatts, réalisée par le groupe chinois CWE-HXCC-YRED, avec une durée estimée de 10 mois. Concernant l'hydrogène, le rapport de la plateforme "Energy" indique que l'Algérie prévoit de transporter environ 4 millions de tonnes d'hydrogène vert par an vers l'Europe via le corridor sud, reliant l'Algérie à l'Allemagne, à travers l'Italie et l'Autriche.

En 2024, la société Sonatrach a signé un protocole d'accord avec des entreprises italiennes, allemandes et autrichiennes pour lancer des études de faisabilité pour le projet du corridor sud pour le transport de l'hydrogène (SoutH2 Corridor).

De plus, Sonatrach a signé un autre protocole d'accord avec l'entreprise espagnole "Cepsa" pour mener une étude de faisabilité conjointe visant à développer un projet intégré de production d'hydrogène vert et de ses dérivés en Algérie, via la construction d'une station d'électrolyse d'une capacité comprise entre 50 et 200 mégawatts.

Le protocole d'accord inclut également la construction d'une station de production de méthanol vert et d'ammoniac vert, avec la mise en place d'installations de stockage et de transport du méthanol et de l'ammoniac.

À ce jour, le secteur de l'énergie en Algérie a annoncé quatre projets de production d'hydrogène, répartis entre deux projets de production d'hydrogène vert et d'ammoniac vert, et deux projets de production d'hydrogène bleu et d'ammoniac bleu.

En 2024, le secteur de l'énergie en Algérie a enregistré huit découvertes de pétrole et de gaz au premier semestre, dans les régions de Béchar, au sud de In Salah, au nord de Djanet, au sud de Illizi, et au nord de Ouargla. Parallèlement, l'Algérie a signé un accord avec la société américaine ExxonMobil pour étudier les opportunités de développement des ressources pétrolières et gazières dans les bassins d'Ahnet et de Gourara, ce qui permettrait d'exploiter environ 60 trillions de pieds cubes de gaz récupérable.

Afin de faire face à l'épuisement imminent de l'un des plus grands champs gaziers, Sonatrach a signé un contrat avec l'entreprise chinoise d'ingénierie pétrolière pour la réalisation de nouvelles unités destinées à renforcer la production du champ gazier d'Alrar situé dans le bassin d'Illizi, afin d'augmenter la production de 10 millions de mètres cubes par jour.