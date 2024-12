La nouvelle Syrie souhaite-t-elle normaliser ses relations avec l'entité sioniste ?

Maher Marwan, récemment nommé gouverneur de Damas par le nouveau chef de l'administration syrienne, Ahmed al-Charaa, a fait des déclarations controversées et surprenantes, soulevant des questions sur les intentions de la nouvelle administration syrienne concernant ses relations avec l'entité sioniste. Le gouverneur de Damas a donné l'impression que les nouveaux dirigeants syriens seraient prêts à se rapprocher de l’entité et à normaliser les relations avec elle dans la période à venir.

Dans une interview avec la radio publique américaine NPR, Maher Marwan s’est montré « compréhensif » envers la méfiance de l'État hébreu suscitée selon lui par l'arrivée au pouvoir des « factions » ayant contribué à la chute du régime Assad le 8 décembre, notamment Hayat Tahrir al-Sham dirigée par Ahmed al-Charaa, qui est un prolongement de Jabhat al-Nusra, classé comme organisation terroriste par l'Occident. « Ce qui expliquerait » ses plus récentes opérations menées sur le territoire syrien, en « avançant un peu et bombardant un peu ».

Malgré ces frappes et cette incursion, Maher Marwan a affirmé n'avoir « pas peur de l’entité sioniste, ni avoir aucun problème » avec le pays voisin. Damas n'a aucune intention d'intervenir dans des affaires qui menaceraient la sécurité de l’entité, a ajouté le gouverneur qui a exprimé la volonté des autorités de « paix, et de ne pas être les adversaires de l’entité sioniste ni de quiconque. Allant encore plus loin, il a appelé les États-Unis à « soutenir la Syrie pour développer de meilleures relations » avec l'État hébreu, selon NPR.

Ces déclarations ont surpris les cercles médiatiques et politiques hébreux, où la chaîne de télévision publique hébreux a rapporté qu'un responsable américain avait indiqué que Marwan avait transmis ce message du gouvernement syrien aux sionistes, soulignant que "la Maison Blanche ne fait pression sur aucun des deux pays pour prendre des mesures en vue d'établir des relations pour le moment".

Le même responsable a ajouté que les responsables de l’entité pensent que Washington comprend les besoins de sécurité de l’entité sioniste et ses préoccupations, mais qu'ils estiment qu'il faut donner plus de chances au nouveau régime syrien.

De son côté, le journal hébreux "Yediot Aharonot" a rapporté que des responsables sionistes ont affirmé que "la responsabilité repose sur Charaa et ses partisans", insistant sur le fait que leur fondement idéologique ne doit pas être oublié. Ils ont également précisé que les messages "amicaux" envoyés par le nouveau régime de Damas restent flous et qu'on ne sait pas quelles directions il suivra.