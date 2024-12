Attaf : Il n'y a aucun intérêt à solliciter le soutien pour le mythe de l'autonomie

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a affirmé ce lundi que la position de l'Algérie concernant la question du Sahara occidental, tant au sein du Conseil de sécurité qu'en dehors, trouve sa force dans des principes historiques inébranlables qui ne peuvent être contredits ou falsifiés.

Lors d'une conférence de presse consacrée au bilan des activités diplomatiques de l'Algérie en 2024, Attaf a déclaré que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation inachevée, que le peuple sahraoui est légitimement en droit d'exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination, et que la présence marocaine sur les terres sahraouies est une occupation étrangère, complète et incontestable, qui ne peut être légitimée ni imposée, et qu'il est inacceptable de la considérer comme une situation inévitable.

Le ministre des Affaires étrangères a également affirmé que le peuple sahraoui est le détenteur du droit sur cette cause et sur cette terre. Il a souligné que la première priorité est de s'adresser directement à ce peuple et de consulter ses représentants, au lieu de chercher à obtenir du soutien à travers le monde pour un plan qui n'a jamais été soumis à l'approbation de ceux qui sont directement concernés par cette question.

"Après près de cinquante ans de souffrance sous l'occupation, la détermination du peuple sahraoui n'a pas faibli, sa volonté n'a pas cessé, et sa détermination à récupérer ses droits, intacts et complets, reste inébranlable", a conclu Attaf.