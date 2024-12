Arrestation d’un dangereux groupe terroriste

Le parquet du tribunal de Sidi M’hamed a révélé, ce lundi, les détails d’une opération ayant conduit à l’arrestation d’un groupe terroriste dangereux, comprenant deux individus de nationalité étrangère, ainsi qu’à la saisie d’une importante quantité de psychotropes et d’armes de guerre.

L’instance judiciaire a précisé, dans un communiqué, que "la section de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, sur notification du parquet d’Illizi, a traité une affaire relative à l’arrestation d’un groupe terroriste composé de six individus dans la région de Tiket, commune d’Illizi. Parmi eux, deux individus de nationalité étrangère. Ont également été saisis plus de 2.4 millions de capsules de psychotropes de type Pregabaline, trois mitrailleuses de type FMPK, deux fusils d’assaut Kalachnikov, des munitions de guerre, quatre Talkies-walkies, dont trois de type Thuraya, ainsi que deux véhicules tout-terrain".

L’enquête préliminaire menée par la section régionale de la police judiciaire de Ouargla a permis "d’appréhender les six suspects et de les présenter devant le parquet de Sidi M’hamed, au département de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, le 30 décembre 2024."

Selon le communiqué, une enquête judiciaire a été ouverte contre les accusés pour plusieurs chefs d’accusation, dont la participation à des associations ou organisations à finalité terroriste ou subversive (article 87 bis du Code pénal), tentative d’assassinat, trafic d’armes d’une gravité menaçant la sécurité nationale, port et transport d’armes de guerre et de munitions de première catégorie, importation et usage d’équipements sensibles pour commettre des crimes, importation illégale de psychotropes, possession, achat, stockage et distribution de psychotropes dans le cadre d’un réseau criminel organisé, blanchiment d’argent dans le cadre d’une organisation criminelle.

Après leur audition par le juge d’instruction, une ordonnance de placement en détention provisoire a été émise à l’encontre des six suspects, conclut le communiqué.