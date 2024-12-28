السنغال يجدد التزامه بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي

أعلن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، "إنهاء جميع أشكال الوجود العسكري للدول الأجنبية في السنغال، اعتبارا من هذا العام 2025"، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد.

وكان الرئيس السنغالي قد أعلن، في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، أنه "يتعين على فرنسا إغلاق قواعدها العسكرية في السنغال"، مؤكدا "أن ذلك سيحدث في وقت مبكر من عام 2025".

وقال الرئيس ديوماي إنه أصدر أوامره لوزير القوات المسلحة، باقتراح مبدأ جديد للتعاون في مجالي الدفاع والأمن، ينص على نهاية كل أشكال التواجد العسكري للدول الأجنبية في السنغال بحلول عام 2025.

وأكد الرئيس السنغالي أن كل أصدقاء السنغال سيعاملون كشركاء استراتيجيين في إطار تعاون مفتوح ومتنوع وغير مقيد.



