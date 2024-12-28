بن مولود تتسلّم أحسن مشاريع "الهاكاثون"

سلّم وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، مساء أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أحسن مشاريع "الهاكاثون" إلى الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، لمناقشتها في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

وبحسب بيان المجلس الأعلى للشباب، تندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة تعزيز روابط التواصل مع شباب الجالية الوطنية بالخارج، وتثميناً لـ"الهاكاثون" النوعي الذي قام به أعضاء المجلس بفرنسا، مطلع السنة الجارية، حول سياسة الرقمنة في الجزائر.

هذا وقد تمّ اختيار ثلاثة أحسن مشاريع، ضمن المقترحات التي قدمها شباب الجالية الوطنية بالخارج المشارك في مجموعات التفكير والورشات العملية خلال "الهاكاثون"، في مجال التحول الرقمي الذي شمل مجالات متعددة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الرقمية وتعزيز الابتكار.

وبالمناسبة، أشرف حيداوي وبن مولود على تكريم الشبان الفائزين بأحسن المشاريع، خلال "الهاكاثون"، كما تمّ الاستماع ومناقشة أفكارهم واقتراحاتهم، لدراسة سبل إدراجها في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بالجزائر.

سلّم وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، مساء أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أحسن مشاريع "الهاكاثون" إلى الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، لمناقشتها في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

وبحسب المجلس الأعلى للشباب، تندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة تعزيز روابط التواصل مع شباب الجالية الوطنية بالخارج، وتثميناً لـ"الهاكاثون" النوعي الذي قام به أعضاء المجلس بفرنسا، مطلع السنة الجارية، حول سياسة الرقمنة في الجزائر.

هذا وقد تمّ اختيار ثلاثة أحسن مشاريع، ضمن المقترحات التي قدمها شباب الجالية الوطنية بالخارج المشارك في مجموعات التفكير والورشات العملية خلال "الهاكاثون"، في مجال التحول الرقمي الذي شمل مجالات متعددة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الرقمية وتعزيز الابتكار.

وبالمناسبة، أشرف حيداوي وبن مولود على تكريم الشبان الفائزين بأحسن المشاريع، خلال "الهاكاثون"، كما تمّ الاستماع ومناقشة أفكارهم واقتراحاتهم، لدراسة سبل إدراجها في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بالجزائر.