حصيلة مأساوية لإرهاب الطرقات سنة 2024

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة نشاطاتها الميدانية للعام 2024، والذي سجلت فيه مليون و146 ألف و283 تدخلا.

وحسب ما أفاد به التقرير السنوي لذات الجهاز، المنشور في الصفحة الرسمية للحماية المدنية في فايسبوك، فقد تم تسجيل، خلال السنة الفارطة، 64.261 حادث مرور، أسفر عن وفاة 1959 شخصا، وإصابة 76.800 آخرين بجروح.

أما بالنسبة لحوادث الغاز، فقد سجلت ذات المصالح 964 حادثا، أسفر عن إصابة 2402 شخص، ووفاة 119 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغرق، فقد تم تسجيل 77481 حادث غرق، إذ تمكنت فرق الإنقاذ من إسعاف 56572 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 357.

وبالنسبة للتدخلات المتعلقة بالإجلاء الصحي، فقد أجلت مصالح الحماية المدنية 711.826 حالة صحية، في إطار عمليات نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات.

أما فيما يخص حوادث الحرائق، فقد شهدت الجزائر 4667 حريقا في الغطاء النباتي، و29407 حرائق حضرية. كما تم التعامل مع 171.119 حادثا مختلفا، بالإضافة إلى 86558 تدخلا وقائيا، في إطار الحفاظ على السلامة العامة.

وإذا ما تمت المقارنة مع السنوات السابقة، فقد بينت الحصيلة الأخيرة للحماية المدنية، ارتفاعا في حوادث المرور والخسائر الناجمة عنها، إذ تم تسجيل، في سنة 2023، 63940 حادث مرور على المستوى الوطني، أسفر عن مقتل 1836 شخصا، وجرح 87597 آخرين.

أما في سنة 2022، فقد سجلت ذات المصالح 59766 حادثا، أسفر عن مقتل 1867 شخصا وجرح 73715 آخرين.