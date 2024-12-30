أمريكا: 10 قتلى في حادثة دهس وإطلاق نار

أفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بمقتل 10 أشخاص، على الأقل، وإصابة 30 آخرين، إثر دهس شاحنة حشدا من المواطنين في مدينة نيو أورلينز الأمريكية.

وقالت سلطات نيو أورلينز، إن سائق شاحنة عمد إلى دهس حشد كبير من الأشخاص في المدينة، ثم خرج من شاحنته وأطلق النار على المارة في الشارع.

كما أكدت وكالة "رويترز" أن منفذ هجوم نيوز أورلينز تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وأكدت شرطة المدينة أن "حادث الدهس كان متعمدا"، مضيفة: "نتعامل مع سقوط عدد كبير من الضحايا، بعد أن صدمت شاحنة حشدا من المواطنين، ويتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج".

ولم ترد لحد الآن تفاصيل أكثر عن هوية منفذ العملية ولا عن دوافعه.



