دولتان تنضمان بالكامل إلى منطقة شنغن

انضمّت بلغاريا ورومانيا بالكامل إلى منطقة شنغن، منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، بعد انتظار دام أكثر من 13 عاما، في عضوية تتيح لسكانهما حرية التنقل، وتشكل رمزية كبيرة للبلدين الواقعين في أوروبا الشرقية.

وكان البلدان انضمّا جزئيا إلى هذه المنطقة، في مارس 2024، حين ألغيت عمليات التفتيش الحدودية في مطاراتهما ومرافئهما، قبل أن يوافق شركاؤهما الأوروبيون، في منتصف ديسمبر الفارط، على توسيع هذا الإجراء، ليشمل مراكز الحدود البرية.

وبهذا أصبح فضاء شنغن مكونا من 29 دولة، يتمتع سكانها بحرية الحركة بداخله.



