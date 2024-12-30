موريتانيا والسنغال تشرعان في إنتاج الغاز

أعلنت وزارتا الطاقة الموريتانية والسنغالية في بيان مشترك عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "السلحفاة آحميم" المشترك بينهما.

وقال البيان إن "نجاح فتح البئر الأول من المشروع يأتي تتويجا لمسار العمليات الفنية ويمهد الطريق واسعا نحو بدء تسويق الغاز قريبا"، مشيرا إلى أن هذا "التطور الفني يشكل محطة فارقة في المشروع ولبنة أخرى في تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين''.

وأوضح ذات البيان أن المشروع الواقع على الحدود البحرية بين البلدين "يمثل إحدى أكبر الاستكشافات الغازية فائقة العمق في البحر".

وتقدر احتياطات حقل "السلحفاة آحميم" من الغاز بـ 25 تريليون قدم مكعب.