Des clubs menacés par un retrait de points

La Fédération algérienne de football (FAF) prévoit de mettre en œuvre officiellement les mesures disciplinaires stipulées dans le règlement disciplinaire, en ce qui concerne le non-respect par certains clubs des décisions émanant d’organes juridiques, principalement liées au règlement de dettes en suspens.

Sous la présidence de Walid Sadi, la FAF a évité à l'Algérie des sanctions imminentes de la FIFA, dues à l'inaction des précédentes administrations face au non-respect de décisions obligatoires imposant aux clubs le paiement des montants dus. Désormais, la stratégie de la FAF repose sur la responsabilisation des clubs, avec une stricte application de l'article 91 du règlement disciplinaire.

Cet article prévoit des sanctions allant de l'interdiction de recrutement, à la déduction de points, voire à la relégation en division inférieure pour tout club ne respectant pas les décisions définitives des instances juridiques.

De ce fait, la FAF publiera, les prochains jours, une liste de clubs, à différents niveaux de compétition, interdits de recruter en raison de dettes impayées envers des joueurs et des entraîneurs. Ces dettes ont été confirmées par des décisions émanant de la Commission de résolution des litiges, de la Commission juridique et de transfert des joueurs, ou même du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Selon une source citée par El Khabar, des entraîneurs et des joueurs recevront également des décisions en leur faveur dans d'autres affaires tranchées par les organes juridiques compétents.

Les nouvelles mesures ne relèvent pas du précédent mécanisme par lequel l’État avait pris en charge le règlement des dettes accumulées par les clubs sur plusieurs années, un processus initié sous la présidence de Walid Sadi et désormais officiellement achevé.

La FAF entre maintenant dans une nouvelle phase axée sur le suivi des procédures. Chaque club concerné sera notifié de l’obligation de régler ses dettes dans un délai maximum de 45 jours, après quoi des sanctions telles que l’interdiction de recrutement, la déduction de points, voire la relégation en division inférieure, seront appliquées. Les bénéficiaires devront fournir leurs coordonnées bancaires au club débiteur, qui sera tenu de s’exécuter dans les délais impartis.

L'article 91 du Code disciplinaire de la Fédération algérienne de football (FAF) stipule qu'un club qui ne règle pas les sommes dues à un joueur ou à un entraîneur dans les délais fixés par une instance juridique encourt une amende de 50.000 DA et se voit accorder un délai supplémentaire pour s'acquitter de ses obligations.

Si le club persiste dans son refus de paiement malgré cette nouvelle échéance, des sanctions plus sévères sont appliquées, notamment, la déduction de points (3, 6 ou 9 points selon le montant des dettes).

En cas de non-régularisation après un dernier délai, le club sera sanctionné par une relégation en division inférieure.