حصيلة ثقيلة لـ"القاتل الصامت"

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حصيلة ثقيلة لضحايا حوادث الاختناق بالغاز.

ووفق بيان ذات المصالح، تدخلت الحماية المدنية على الساعة الثانية زوالا و55 د من أجل حادث اختناق بغاز البوتان المنبعث من قارورة غاز ببلدية ودائرة الضلعة وخلف الحادث وفاة 03 أشخاص، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة الثانية زوالا و19 د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي، بشارع حميد كبلاج في بلدية بولوغين بولاية الجزائر.

وخلف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وتسمم 03 آخرين بصعوبة في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة الواحدة زوالا و05 د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي، ببلدية عين الريش في ولاية المسيلة.

وخلف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد كشفت عن استمرار تسجيل اضطراب جوي محمل بتساقط أمطار وثلوج مع تسجيل برودة شديدة بدرجات حرارة منخفضة تخص عدة ولايات.