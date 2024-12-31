تفاصيل جديدة بخصوص حادثة نيو أورليانز

قالت الشرطة الأمريكية أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع منفذ الدهس بمدينة نيو أورليانز وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتولى التحقيق في الحادثة.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أنه يجري التحقيق في الهجوم على أنه عمل إرهابي، وحث الجميع على توخي اليقظة.

في حين، قال النائب الديمقراطي عن لويزيانا توري كارتر "لسنا متأكدين حتى الآن ما إذا كان دافع الحادث إرهابا محليا أو دوليا".

بدوره، قال عمدة مدينة نيو أورليانز الأمريكية إن "مدينتنا تأثرت بهجوم إرهابي، والتحقيق لا يزال جاريا".

وأعلن مسؤولون أمنيون أمريكيون مقتل المشتبه به الذي قاد شاحنة دهست حشدا من المحتفلين بالسنة الميلادية الجديدة في مدينة نيو أوليانز.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية، فقد قتل 10 أشخص وأصيب نحو 30 شخصا بجروح، بعد أن اقتحمت مركبة حشدا في شارعي كانال وبوربون الشهيرين وسط نيو أورليانز بولاية لويزيانا، عند حوالي الساعة 3:30 من صباح الأربعاء، مع انتهاء احتفالات رأس السنة.

وقال مسؤول فيدرالي في سلطات إنفاذ القانون لشبكة "سي أن أن" إن المشتبه به في واقعة الدهس قد قضى، من دون تفاصيل إضافية تتعلق بظروف وفاته. وأضاف المسؤول أن المؤشرات تشير إلى أنه تصرف عمدا.

ولم يوضح مسؤولو الشرطة ومكتب "أف بي آي" خلال مؤتمر صحفي أعقب الحادث توقيف المشتبه به ولا هويته، لكنهم أوضحوا أنه أطلق النار على عناصر الشرطة.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي" والشرطة عمليات تفتيش للمركبة التي قادها من أجل معرفة دوافعه لارتكاب الجريمة.

ويفحص المحققون أيضا أجهزة متفجرة تم العثور عليها في مكان الحادث.

وكانت أليثيا دنكان، عميلة مكتب "أف بي آي" في نيو أورليانز، قد أفادت خلال المؤتمر الصحفي بأنه "تم العثور على عبوات ناسفة بدائية ونحن نعمل على التأكد مما إذا كانت قابلة للاستخدام أم لا".

وأصدر البيت الأبيض بيانا أفاد بأن الرئيس، جو بايدن، تلقى إحاطة عن "الأخبار المروعة التي تفيد بأن سائقا قتل وأصاب العشرات من الأفراد في نيو أورليانز"، مشيرا إلى أن مسؤولي الرئاسة على اتصال بعمدة المدينة "لتقديم الدعم".

ودعت سطات الأمن المحلية في نيو أورليانز المقيمين والزوار إلى الابتعاد عن شارع بوربون والمناطق المحيطة به، بينما تواصل السلطات التحقيق في الحادث.

وأوضحت آن كيركباتريك، رئيسة شرطة نيو أورليانز، خلال المؤتمر الصحفي، أن غالبية ضحايا حادث الدهس كانوا "سكانا محليين" وليسوا سياحا.

وشهدت نيو أورليانز حوادث إطلاق نار وصدم مركبات لحشود في احتفالات سابقة، ففي نوفمبر 2024، ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين قُتلا وأصيب 10 آخرون في حادثي إطلاق نار منفصلين خلال احتفال بالمدينة حضره الآلاف.

وفي فيفري 2017، صدمت شاحنة صغيرة حشدا من المتفرجين الذين كانوا يشاهدون العرض الرئيسي لمهرجان في نيو أورليانز، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.