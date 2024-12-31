الكشف عن موعد كأس العرب

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم الأربعاء، عن رزنامة البطولات التي تستضيفها قطر خلال عام 2025.

وحددت اللجنة الأولمبية القطرية بأن بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر ستدور انطلاقاً من 1 ديسمبر وحتى 18 من ذات الشهر.

وأشارت اللجنة الأولمبية القطرية بأن مباريات بطولة كأس العرب ستقام على ملاعب كأس العالم 2022.

واحتضنت قطر منافسات كأس العرب سنة 2021 (البطولة التي أقيمت للمرّة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم) بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر.

وتوّج المنتخب الوطني بهذه النسخة بعد مباراة حماسية ومشوقة أمام نظيره التونسي بنتيجة هدفين مقابل صفر بعد اللجوء لشوطين إضافيين، في نهائي أقيم على أرضية ملعب البيت في الخور.