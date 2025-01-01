قتلى وجرحى في حوادث مرور بعدة ولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية منذ مساء أمس الأربعاء إلى فجر اليوم الخميس، العديد من التدخلات الخاصة بحوادث المرور بمناطق متفرقة من الوطن، بحيث بلغ عدد الضحايا 5 قتلى و20 جريح.

وحسب آخر بيان لذات المصالح، فقد تدخلت عناصرها بولاية أولاد جلال، على الساعة 22 و55 دقيقة، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 46أ، ببلدية الدوسن.

وقد خلف الحادث "وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة 07 آخرين بجروح، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي".

وبولاية تبسة، تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 20 و30 دقيقة، من أجل حادث إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الاجتنابي، ببلدية و دائرة بئر العاتر.

وقد خلف الحادث "وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة 02 آخرين بجروح، تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي."

كما أصيب 11 شخص، بولاية تلمسان، مساء الأربعاء، في حادث تصادم بين ثلاث حافلات على مستوى الطريق الوطني رقم 22 المحطة البرية، ببلدية ودائرة تلمسان، بحيث تدخلت عناصر الحماية المدنية، على الساعة 16 و40 دقيقة، لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وبولاية عنابة، تدخلت الحماية المدنية على الساعة 16 من أجل حادث دهس سيارة لطفل على مستوى شارع بلعيد بلقاسم، ببلدية ودائرة عنابة، بحيث خلف الحادث "وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 09 سنوات، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي."