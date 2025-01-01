أمريكا: 10 إصابات على الأقل في إطلاق نار بنيويورك

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن شرطة نيويورك، أن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا، ليلة امس، جراء إطلاق نار خارج ملهى ليلي في مقاطعة كوينز.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن منفذ الهجوم، استهدف الملهى الليلي قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وتم نقل المصابين حسب ذات المصادر، إلى عدد من المستشفيات القريبة من المنطقة، فيما ذكرت الشرطة المحلية أن الإصابات غير خطرة، ولا تشكل تهديدا على حياة المصابين.

هذا وانتشرت قوات الأمن بكثافة في موقع الهجوم، فيما لم يتضح بعد مصير منفذ الهجوم.

ويأتي حادث كوينز، بعد ساعات من حادث مماثل بمدينة نيو أورليانز الأمريكية، بحيث قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين، أمس الأربعاء، بعد أن دهس سائق بشاحنة صغيرة حشدا من الناس وأطلق النار عليهم في الحي الفرنسي في المدينة.

وفيما قال مسؤولون إن المهاجم مواطن أمريكي من تكساس، من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، لقي حتفه في مسرح الواقعة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، أكدت عمدة نيو أورلينز إن الحادث "هجوم إرهابي".

وفي حادثة أخرى، تسبب انفجار سيارة من طراز "سايبر تراك" التي تنتجها شركة "تيسلا" المملوكة لإيلون ماسك، أمام فندق ترامب بمدينة لاس فيغاس في مقتل سائق السيارة وإصابة 7 آخرين بجروح.