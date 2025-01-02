انهيار جسر بالبرازيل.. ارتفاع حصيلة الوفيات

ارتفعت حصيلة الوفيات في حادث انهيار جسر وقع يوم 22 ديسمبر الماضي بشمال البرازيل إلى 12 وفاة، وذلك بعد انتشال جثتين من نهر توكانتينس، حسبما أفادت البحرية البرازيلية اليوم الخميس.

ولا يزال هناك 5 أشخاص في عداد المفقودين منذ انهيار جسر جوسيلينو كوبيتشيك دي أوليفيرا الواقع على طول الطريق السريع الذي يربط بين ولايتي توكانتينس ومارانهاو. ويواصل الغواصون التابعون للبحرية البرازيلية البحث عن الضحايا، وذلك بمساعدة الشرطة ورجال الإطفاء، وفق بيان صادر عن وكالة الأنباء المملوكة للدولة (أجينسيا برازيل).

وقد سقطت 10 مركبات على الأقل، من بينها 3 شاحنات تحمل 25 ألف لتر من المبيدات الحشرية و76 طنا من حمض الكبريتيك، في النهر عند انهيار الجسر.

وفي ضوء ذلك، قالت الهيئة الوطنية للمياه إن الاختبارات التي قامت بها لفحص عينات من المياه، تشير إلى عدم تسرب أي مواد كيميائية في المياه.

وبدأت المديرية الوطنية للبنية التحتية للنقل التحقيق في سبب الحادث.