غزة.. الخيام تغرق والعدو يواصل القصف

على وقع غارات صهيونية برية وجوية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، أعلن الجيش الصهيوني عن إخلاء جديد في مخيم جباليا شمال القطاع.

وجاءت هذه الإخلاءات بعد سلسلة غارات عنيفة شنها سلاح الجو الصهيوني على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومحيط مستشفى كمال عدوان في الشمال، إضافة إلى مخيم البريج في وسط القطاع ومناطق أخرى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصا، وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.

كما كثف الجيش الصهيوني قصفه المدفعي على مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، ومدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع وبعد يومين من هطول كميات كبيرة من الأمطار، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن أكثر من 1542 خيمة تؤوي نازحين في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء في مناطق مختلفة من قطاع غزة قد غمرتها مياه الأمطار بارتفاع يزيد عن 30 سنتيمترا.

وقد أصيب العديد من النازحين بحالات ارتعاش بسبب البرد، فيما تلفت أمتعتهم وأفرشتهم.