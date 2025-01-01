أولاد جلال: وفاة شخصين في حادث مرور

توفي شخصان وأصيب 7 آخرون بجروح في حادث مرور وقع ليلة الأربعاء إلى الخميس بمنطقة الخافورة ببلدية الدوسن (ولاية أولاد جلال), حسبما ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, أوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بذات المديرية, الملازم أسامة بن بوزيد, أن الحادث نجم عن اصطدام مباشر بين مركبتين نفعيتين على الطريق الوطني رقم 46 "أ", في شطره الرابط بين منطقة الخافورة (الدوسن) وبئر النعام (الشعيبة), حيث أسفر عن وفاة شخصين و إصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.

و قد تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية لبئر النعام, بدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بأولاد جلال, لنقل جثتي المتوفين و كذا الجرحى إلى العيادة المتعددة الخدمات بالدوسن.

وفتحت, من جهتها, المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث, كما أشير إليه.