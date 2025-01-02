تفكيك شبكة إجرامية وحجز أقراص مهلوسة بوهران

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي الصنوبر بولاية وهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية، متكونة من خمسة أشخاص، مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، وحجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة.

وحسب ما أفاد به بيان لشرطة وهران، اليوم الخميس، فإنه "في إطار مكافحة الجريمة الحضرية، خاصة تلك المتعلقة بالاتجار غير شرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي الصنوبر، من تفكيك شبكة إجرامية تورط أفرادها في ترويج المخدرات والسموم، وسط قطاع الاختصاص، عن طريق الحيازة والمتاجرة وتخزين المؤثرات العقلية ونقلها، قصد ترويجها وسط الأحياء الحضرية".

وقد تم تنفيذ العملية – يضيف البيان – "بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة والتي مفادها قيام أفراد هذه الشبكة بتخزين هذه السموم بمساكنهم وجعلها وكرا للتخزين، بعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، وإستصدرا إذن بالتفتيش والتوقيف ".

وقد أسفرت العملية عن الإيقاع بأفراد الشبكة "الواحد تلو الآخر، وحجز 2580 قرص مهلوس، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 09 ملايين سنتيم، و03 مركبات كانت تستخدم في ترويج ونقل هذه السموم، ليتم تحرير ضدهم إجراء قضائي قدموا بموجبه أمام العدالة".