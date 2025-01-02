ضباب كثيف وانعدام الرؤية بهذه الطرقات

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، مستعملي الطريق لضرورة تخفيض السرعة جراء الضباب الكثيف الذي يغطي بعض من الطروقات الوطنية والولائية.

وحسب ما أفاده المركز عبر حسابه "طريقي" على "الفايسبوك"، اليوم الخميس، أن على مستعملي الطريق الوطني رقم 86 في شطره بين بلديتي سريانة وواد الماء بولاية باتنة، توخي الحذر بسبب ضباب كثيف والرؤية تكاد تكون منعدمة.

أما بالنسبة لولاية تيسمسيلت فيشهد الطريق الوطني رقم 19 الرابط بين بلديتي تيسمسيلت ولرجام ضباب كثيف.

كما يشهد الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين بلديتي آفلو و الأغواط ضباب كثيف والرؤية منعدمة.

وأضاف البيان، أن الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلديتي مدروسة وتيارت يوجد تحت ضباب كثيف والرؤية منعدمة.

وعرف الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين ولايتي عين الدفلى وتيبازة والطريق السيار شرق غرب بوراشد خميس مليانة وبومدفع ضباب كثيف مع انعدام في الرؤية.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين وادي مرة وآفلو يشهد هو الأخر ضبابا كثيفا، فعلى مستعملي هذه الطرقات تخفيض السرعة مع استعمال أضواء الضباب.