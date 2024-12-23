ضوابط جديدة لأداء مناسك العمرة

أقرّت وزارة الحج والعمرة السعودية تعديلات وضوابط جديدة للحصول على تأشيرة العمرة لموسم 1446 هـ، وذلك لتسهيل أداء المناسك في ظل الإقبال الكثيف على بيت الله الحرام.

وبحسب ما أفاد به موقع "خدمات السعودية"، أمس الأربعاء، فإن الوزارة الوصية في المملكة، أعلنت عن وقف مدّ تأشيرة العمرة الجديدة، بعد انتهاء مدة صلاحيتها، وذلك للحدّ من وقوع أي مخالفات ترتبط بالإقامة لفترة أطول في الأراضي السعودية.

وعلى هذا الأساس، تشترط السلطات السعودية أن لا تزيد مدة الإقامة في المملكة عن 90 يوما بالنسبة لحاملي تأشيرة العمرة، مع عدم تمديد هذا النوع من التأشيرة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة كذلك، إلى أنه لا يجوز للمعتمر التنقل في المملكة، إلا في حدود التأشيرة الخاصة به، كما لا يجوز له العمل في أي مؤسسة تحت أي مسمى.

وفي حالة مخالفة القرارات الخاصة بهذا الشأن، فإن السلطات تفرض غرامة على المخالفين لهذه الأحكام، وقيمتها 500 ريال عن كل مخالفة.

وفي المقابل، تسمح وزارة الحج والعمرة، لجميع الراغبين في أداء مناسك العمرة، أن يصلوا إلى الأراضي السعودية قبل الموعد المحدد لها كل عام بحوالي 15 يوما.

ومن جهة ثانية التزمت بضمان عدة خدمات للمعتمرين من بينها توفير إتاحة الموانئ الجوية والبرية، وتوفير وسائل نقل حديثة ومكيفة عند انتقالهم من مكة إلى المدينة المنورة، وكذا تسهيل خطوات إصدار تأشيرة العمرة، وتوفير الخدمات الصحية والأمنية لجميع الوافدين.