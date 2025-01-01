الجزائر تتضامن مع الشعب الأمريكي

أدانت الجزائر، اليوم الخميس، عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الهجوم الذي نُفذ في مدينة اورليانز الأمريكية.

وجاء في بيان الوزارة الخارجية "تدين الجزائر الهجوم المأساوي الذي نفذ في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، والذق خلف العديد من الضحايا والمصابين الأبرياء، وتتقدم على إثر ذلك بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلاتهم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف البيان "واذ تستنكر الجزائر بأشد العبارات هذا الاعتداء المشين والعالم يحتفي بقدوم العام الجديد، فإنها تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب الأمريكي الصديق في هذا الظرف الأليم، وكلها ثقة ويقين في قدرته على تجاوز هذه المحنة".

ولقي 15 شخصا مصرعهم في آخر حصيلة للسلطات الأمريكية، وأصيب أكثر من 35 آخرين، الأربعاء، بعد أن دهس سائق بشاحنة صغيرة حشدا من الناس وأطلق النار عليهم في الحي الفرنسي في مدينة نيو أورليانز الأميركية.

ووصف المحققون الحادث بـ "العمل الإرهابي".