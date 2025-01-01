حجام تحت رادار عملاق إيطاليا

أعلنت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الدولي الجزائري خوان حجام يتواجد محل اهتمام نادي انتر ميلان الإيطالي.

وكشف موقع "سبورت" السويسري عن إمكانية مغادرة الظهير الأيسر الجزائري لنادي يونغ بويز خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضاف الموقع الالكتروني أن القيمة السوقية لصاحب الـ 21 ربيعا ارتفعت من 1.4 إلى 4 مليون يورو منذ التحاقه بالنادي السويسري، قبل عام، قادما من نادي نانت الفرنسي.

ورغم ذلك، يبقى سعر اللاعب، المرتبط مع ناديه إلى غاية سنة 2028، في متناول عدة أندية مهتمة بخدماته ومستعدة لدفع هذا المبلغ.

ويتواجد عملاق الكرة الإيطالية، انتر ميلان، في مقدمة المهتمين باللاعب الجزائري – حسب ذات التقرير- حيث تألق حجام بشكل لافت خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رغم الهزيمة بنتيجة هدف مقابل صفر.

من جهته، أكد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي اهتمام أحد قطبي مدينة ميلانو بالدولي الجزائري، وربط ذلك برحيل الظهير الأيسر الإيطالي فيديريكو ديماركو عن صفوف "النيرازوري".