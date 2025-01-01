مشروع واعد .. تغيير في رئاسة اتحاد الحراش

جرت، عشية اليوم الخميس، أشغال الجمعية العامة العادية للنادي الهاوي لاتحاد الحراش والتي تم من خلالها تعيين طواهرية سفيان رئيسا جديدا خلفا للرئيس المنسحب مصطفى مقور، في انتظار تنصيب أعضاء مكتبه الجديد.

قائد سفينة اتحاد الحراش الجديد رجل أعمال وهو الرئيس المدير العام لمجمع "الحياة بيتروليوم" الذي يضم سبعة شركات، ما جعل أنصار "السمسم" يتفاءلون بمستقبل مبشر للنادي الذي عانى لسنوات في القسم الثاني.

وقال الرئيس الجديد في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للنادي العاصمي: "أشكركم على الترحيب، أتمنى التوفيق من الله لإرجاع الفريق إلى مكانته الحقيقية وتحقيق هدف الصعود إلى الدرجة الأولى".

ووعد الرئيس الجديد بتوفير كل الإمكانيات للفريق وتحويله إلى أحد أكبر الأندية في الجزائر خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن المشروع الخاص بالنادي جاهز وسيتم تجسيده على أرض الواقع.

وينافس اتحاد الحراش على ورقة الصعود إلى قسم الأضواء حيث أنهى مرحلة الذهاب في وصافة مجموعة وسط-شرق برصيد 30 نقطة متخلفا عن المتصدر ومفاجئة الموسم مستقبل الرويسات بخمسة نقاط.