كأس الجزائر: إقصاء أول نادي من "قسم الأضواء"

تأهلت شبيبة الساورة للدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم، للموسم الكروي 2024-2025، عقب فوزها على اتحاد خنشلة بنتيجة (2-1)، بعد الوقت الإضافي (الوقت القانوني: 0-0) في مباراة الدور الـ32 جمعت بينهما عشية اليوم الخميس ببشار.

وسجل هدفي ممثل الجنوب الغربي للوطن كل من بن طالب (د 96) والطيب (د 115)، بينما قلص الفارق للاتحاد اللاعب بكير (د 118) .

في الدور السادس عشر، ستواجه شبيبة الساورة المتأهل من مباراة رائد القبة وغالي معسكر المبرمجة يوم السبت بملعب محمد بن حداد بالقبة.

ويعتبر نادي شبيبة الساورة ثاني متأهل للدور المقبل، بعد مولودية الجزائر الفائزة يوم الإثنين الماضي على نجم بن عكنون (3-0) بملعب 5 جويلية (الجزائر). في المقابل، أصبح اتحاد خنشلة أول ناد من الرابطة المحترفة الأولى يغادر المنافسة هذا الموسم.

وتتواصل مقابلات الدور الـ32 من كاس الجزائر يوم غد الجمعة إلى غاية 25 جانفي بمباراة القمة بين أولمبي أقبو وشباب قسنطينة.