دمار هائل بسوريا

تحدث وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد مسلم عن حجم الدمار في البلاد، مؤكدا أن الوزارة لا تزال في مرحلة إحصاء جميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار.

وقال محمد مسلم: "من خلال المسح الجوي الأولي لعدد من المناطق المدمرة، سجلنا حجم دمار هائلا في جميع المحافظات السورية سواء في المدن أو القرى والأرياف"، مضيفا: "ما زلنا في مرحلة الإحصاء لجميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار ويجدر بالذكر أن النظام الساقط لم يقم بأي عملية إحصاء دقيقة للمحافظات سابقا".

وتابع "مسلم": "سنعتمد فرقا محترفة متخصصة في عمليات الإحصاء وسنضمها إلى ورشات عمل تطبيقية لتباشر الإحصاء الدقيق في المحافظات كافة لمختلف المرافق المتضررة التي تحتاج لإعادة إعمار".

وأردف وزير الإدارة المحلية والخدمات السوري: "نسعى لتأسيس قاعدة بيانات واضحة عن حجم الدمار، ووضع خطط وأهداف تتناسب معها للمرحلة القادمة"، مشيرا إلى أن "الأولوية للمرافق التي تؤمن بيئة عيش كريم لأهلنا وتسهل وصول الخدمات الأساسية للمجتمع مثل الخبز والماء والكهرباء".

وأكمل: "ستتركز جهودنا أيضا على إعادة إعمار المنازل المهدمة بسبب القصف والحرب لنوفر عودة آمنة وكريمة لأهلنا المهجرين".