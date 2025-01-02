مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بناء على طلب من الجزائر التي تترأس المجلس، خلال شهر جانفي الحالي.

وستناقش الجلسة الاعتداءات الصهيونية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وآخرها استهداف مستشفى الشهيد كمال عدوان شمالي القطاع. وفي هذا الخصوص، أكد بن جامع: "قضية فلسطين سترفع إلى مستوى وزاري يقوده وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف".

وتعهّد بن جامع: "سنواصل تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين والوضع الكارثي في قطاع غزة"، مضيفا: "نتابع بقلق بالغ الوضع في غزة، وسنتخذ الخطوات اللازمة بالتنسيق مع الإخوة الفلسطينيين والفاعلين الإنسانيين".

وجدّد بن جامع التشديد على أنّ "الحل الوحيد في قطاع غزة هو وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وغير مشروط".