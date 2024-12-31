بيان هام لـ"المقاول الذاتي"

دعت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، أمس الخميس، منتسبيها إلى التصريح برقم الأعمال السنوي لدى مصالح الضرائب المختصة إقليميا.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن عملية التصريح تتم "بملء استمارة (G12)، وذلك قبل الـ30 جوان من السنة الجارية (التصريح التقديري)، بالإضافة إلى ملء استمارة (G12bis)، وذلك قبل الـ20 جانفي من السنة الموالية (التصريح النهائي)".

ونبهت الوكالة منتسبيها إلى أنهم، في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2024 إلى غاية 31 ديسمبر 2024، "غير معنيين بالتصريح التقديري G12 لسنة 2024"، موضحة أن "هذه الفئة معنية فقط بالتصريح النهائي G12bis، وذلك قبل 20 جانفي 2025".

كما ذكرت الوكالة أن المنتسبين الجدد لأول مرة في السنة غير معنيين بالتصريح التقديري. وتلزم الوكالة "المقاول الذاتي"، بدفع مبلغ مستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة لكل سنة، كحد أدنى بقيمة 10 آلاف دينار.