الكونغو: وفاة 1267 شخص في 2024 بهذا المرض

أفادت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، بتسجيل 1267 حالة وفاة بفيروس جدري القردة في عام 2024.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أوردته وكالة الأنباء الكونغولية، أنه "في عام 2024، تم تسجيل 55387 حالة إصابة بجدري القردة، منها 1267 حالة وفاة، بمعدل وفاة يبلغ 2,28 بالمئة".

وبحسب الوزارة، فقد تم الإبلاغ عن 3053 حالة في الأسبوع الوبائي الخمسين (أي من 16 إلى 21 ديسمبر)، وقد تم اتخاذ العديد من تدابير الاستجابة للتصدي لهذا المرض، بما في ذلك تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة في عدة مقاطعات، وبما أن اللقاح متوافر في البلاد، فإنه يتم إعطاؤه للشباب وكذلك البالغين.

علاوة على ذلك، أشارت السلطات الصحية إلى أنه تم الإبلاغ، في عام 2024، عن30711 حالة إصابة بالكوليرا، بما في ذلك 420 حالة وفاة، بمعدل وفاة بلغ 1,37 بالمئة، ولا يزال هذا المرض متوطنا في الجزء الشرقي من البلاد.

كما سجلت البلاد 2527 حالة إصابة بالحمى الصفراء، منها 73 حالة وفاة، بمعدل وفاة للحالات بلغ 2,90 بالمئة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل هذه الحالات، لاسيما في المناطق الصحية في بانجا لوباكا وتشيكابا وإيبامو، في مقاطعة كويلو، وكاهيمبا في مديرية كوانجو.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 6190 حالة إصابة بالتهاب السحايا، منها 470 حالة وفاة، وبلغ معدل الوفيات 7,59 المئة.

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