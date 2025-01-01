الانتهاء من إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بتيارت

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن الانتهاء من إنجاز المركز الجواري لتخزين الحبوب بولاية تيارت.

وأفادت الوزارة، عبر حسابها على "الفايسبوك"، بأنه "في إطار المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية، تم الانتهاء كليا من إنجاز أول المراكز الجوارية لتخزين الحبوب بولاية تيارت، بسعة تخزين تقدر بـ5000 طن، مجهز بكل المرافق الضرورية لاستقبال محصول الحبوب لموسم 2024-2025، في انتظار تسليم المراكز الـ10 الأخرى التي استفادت منها هذه الولاية الرائدة".

يذكر أن البرنامج الوطني لتعزيز قدرات التخزين يتضمن إنجاز 350 مركزا جواريا على مستوى 52 ولاية، بطاقة تخزين إجمالية تقدر بمليون و750 ألف طن، يضيف المصدر.



