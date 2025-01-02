شياخة يصنع الحدث في قالمة

صنع المهاجم الشاب لنادي كوبنهاغن الدنماركي، أمين شياخة، اليوم الجمعة، الحدث بملعب سويداني بوجمعة في ولاية قالمة عندما حضر لمشاهدة لقاء الدور الـ 32 من كأس الجمهورية بين الترجي المحلي وشبيبة القبائل.

وتم تكريم اللاعب المنضم حديثا إلى صفوف المنتخب الوطني قبل بداية المقابلة من طرف إدارة نادي ترجي قالمة، وذلك بحضور جمهور قياسي على مدرجات الملعب غادر خائبا بعد فشل فريقه في صنع المفاجأة أمام أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة الذين حسموا المواجهة بنتيجة هدفين مقابل صفر.

ويقضي صاحب الـ 18 سنة بعض الأيام من العطلة الشتوية الممنوحة له من طرف ناديه بمناسبة نهاية السنة في مسقط رأس والده.

وكان المهاجم الشاب قد تلقى أول استدعاء من طرف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، خلال التربص الأخير لـ "الخضر"، شهر نوفمبر الفائت، والذي تخللته مقابلتان في إطار تصفيات "كان" 2025، حيث شارك شياخة لبضعة دقائق في مقابلة غينيا الاستوائية فيما بقى حبيس دكة البدلاء في الثانية ضد ليبيريا.