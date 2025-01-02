أول مفاجأة في كأس الجمهورية

شهدت مقابلات الدور الـ 32 من كأس الجمهورية، التي أجريت اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقصاء أحد المرشحين للذهاب بعيدا في المنافسة.

وباغت اتحاد الكرمة، الناشط في الرابطة الثانية هواة (وسط-غرب)، ضيفه الثقيل القادم إلى ملعب الشهيد أحمد زبانة في عاصمة الغرب منتشيا بفوز كبير على رائد الرابطة المحترفة الأولى، شبيبة القبائل، الأسبوع الماضي، بنتيجة هدف مقابل صفر.

وأنهى ممثل ولاية وهران الشوط الأول متفوقا بهدف قبل أن يتمكن "الشلفاوة" من التعديل في الدقيقة الـ 72، وفي الوقت الذي كان ينتظر الجميع إضافة الضيوف لهدف ثاني فاجأ أشبال المدرب فاهم بوعزة الجميع بهدف قاتل في الدقيقة الـ 85 سمح لهم بإزاحة المتوج باللقب مرتين كان آخرها الموسم قبل الماضي.

وكان أشبال المرب سمير زاوي قد عادوا بقوة في الرابطة المحترفة الأولى بعد بداية موسم صعبة ما سمح لهم بإنهاء مرحلة الذهاب برصيد 20 نقطة متمركزين في المرتبة السابعة مؤقتا في انتظار تسوية الرزنامة.

ويعتبر أولمبي الشلف ثاني نادي من "قسم الأضواء" يغادر المنافسة بعد اتحاد خنشلة الذي أقصي، أمس، أمام شبيبة الساورة بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

النتائج:

الجمعة 3 جانفي 2025:

اتحاد بلعباس (ما بين الجهات) - شبيبة عزازقة (ما بين الجهات) 2-1

شباب تموشنت (ر2) - شباب باتنة (ر2) 3-1 (بعد الأشواط الاضافية)

نجم بوعقال (ما بين الجهات) - شباب بني تامو (ما بين الجهات) 0-1

اتحاد البليدة (ما بين الجهات) - اتحاد سدراتة (ما بين الجهات) 0-1 (بعد الأشواط الاضافية)

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - شبيبة القبائل (ر1) 0-2

ترجي مستغانم (ر1) - وداد تسمسيلت (ما بين الجهات) 1-1 (تأهل ترجي مستغانم بعد ركلات الترجيح 5-4)

شبيبة تيارت (ر2) - نادي ثنية العابد (الجهوي الثاني) 4-0

اتحاد الكرمة (ما بين الجهات) - جمعية الشلف (ر1) 2-1

اتحاد عنابة (ر2) - شباب عين الياقوت (ما بين الجهات) 2-1

(بعد الأشواط الاضافية)

مولودية بجاية (ما بين الجهات) - جمعية الخروب (ر2) 2-1

شباب حي الجبل (ما بين الجهات) - أولمبي وادي الفضة (ما بين الجهات) 1-0

(بعد الأشواط الاضافية)

نادي تقرت (ما بين الجهات) - رائد بوقاعة (ما بين الجهات) 2-0

مولودية العلمة (ما بين الجهات) - وفاق سطيف ( ر1) 0-2

مباريات متبقية:

السبت 4 جانفي 2025:

ملعب عمر حداد (الجزائر): رائد القبة (ر2) - غالي معسكر (ر2)

ملعب الاخوة بوشليق (مقرة): نجم مقرة (ر1) - مستقبل الرويسات (ر2)

ملعب العقيد لطفي (تلمسان): اتحاد سيدي سعيد تلمسان (ما بين الجهات) - اتحاد سطيف (ما بين الجهات)

ملعب 20 أوت (بشار): اتحاد بشار الجديد (ر2) - مولودية وهران (ر1)

ملعب 1 نوفمبر (الحراش): اتحاد الحراش (ر2) - نصر حسين داي (ر2)

ملعب العقيد شعباني (تقرت): اتحاد النزلة (ما بين الجهات) - نجم القليعة (ر2)

ملعب زرداني حسونة (أم البواقي): اتحاد الشاوية (ر2) - وداد مستغانم (ر2)

ملعب سوداني بوجمعة (قالمة): نصر الفجوج (ما بين الجهات) - مولودية البيض (ر1)

ملعب كربوسي (وهران): مستقبل شباب أرزيو (جهوي أول) - نادي مولودية الشهداء (جهوي أول)

ملعب الاتحاد المغاربي (بجاية): شبيبة بجاية (ما بين الجهات) - اتحاد حاسي الرمل (ما بين الجهات)

ملعب مفلاح عواد (معسكر): نادي سيدي عبد المومن (ما بين الجهات) - أمل العلمة (ما بين الجهات)

ملعب غالمي (بريكة): مولودية بريكة (ما بين الجهات) - شبيبة جيجل (ر2)

الاثنين 6 يناير 2025:

ملعب بومزراق (الشلف): شباب سنجاس (الجهوي الثاني) - نادي بارادو (ر1)

ملعب العالية (بسكرة): اتحاد بسكرة (ر1) - شباب المشرية (ر2)

الثلاثاء 7 يناير 2025:

ملعب 5 جويلية (الجزائر): شباب بلوزداد (ر1 / حامل اللقب) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)

الخميس 16 جانفي 2025:

ملعب 5 جويلية (الجزائر): اتحاد الجزائر (ر1) - أولمبي مقران (ر2)

السبت 25 جانفي 2025:

ملعب الاتحاد المغاربي (بجاية): أولمبيك أقبو (ر1) - شباب قسنطينة (ر1) س

مباريات جرت من قبل:

الاثنين 30 ديسمبر 2024:

نجم بن عكنون (ر2) - مولودية الجزائر (ر1) 0 - 3

الخميس 2 جانفي 2025:

شبيبة الساورة (ر1) - اتحاد خنشلة (ر1) 2-1 (بعد الوقت الإضافي).