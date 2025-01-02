أعلن المندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عبد الحكيم براح، عن ارتفاع رقم أعمال قطاع التأمينات خلال التسعة أشهر الأولى من 2024.

وأكد براح في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه في نهاية سبتمبر 2024 ''سجل قطاع التأمينات ديناميكية إيجابية، حيث بلغ إجمالي رقم الأعمال 131.7 مليار دج، أي بزيادة قدرها 4.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023"، موضحا أن هذه الزيادة كانت "مدعومة بارتفاع كبير في القبولات الدولية الناتجة عن نشاط إعادة التأمين (+ 51.4 بالمائة)، والتي حققت رقم أعمال قدره 8.7 مليار دج بين يناير وسبتمبر".

وأضاف المندوب العام للجمعية المهنية، أن هذه النتائج تظهر "مرونة السوق ودوره الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني"

كما حقق التأمين التكافلي، -وفق براح- "حتى نهاية سبتمبر الماضي، رقم أعمال إجمالي قدره 390.1 مليون دج، بزيادة

قدرها 319.8 بالمائة، تخص هذه الزيادة كلا من نشاطي ''تكافل عام'' و''تكافل عائلي''، حيث بلغ إجمالي إنجازاتهما 220 مليون دج و170 مليون دج على التوالي".

بالإضافة الى ذلك، عرفت التعويضات التي قامت بها شركات التامين ضد الأضرار انخفاضا بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 43.49 مليار دج على أساس سنوي، يضف المتحدث.

أما التعويضات التي دفعتها شركات التأمين على الأشخاص، فارتفعت الى 5.6 مليار دج بين يناير وسبتمبر 2024، بزيادة نسبتها 15.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وتأسس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين سنة 1994، وهو جمعية مهنية تضم شركات التأمين وإعادة التأمين بالإضافة إلى فروع الشركات الأجنبية التي تعمل في هذين النشاطين.