عشرات الشهداء في قصف صهيوني على غزة

استشهد 22 فلسطينيا وفقد 14 آخرون، اليوم السبت، في سلسلة غارات صهيونية تركزت على مدينتي غزة وخان يونس جنوبي القطاع.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر طبي في غزة، أن "11 فلسطينيا استشهدوا وأُصيب آخرون بقصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة سمارة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، بأن طواقمه "انتشلت جثامين 6 شهداء إثر استهداف صهيوني لمركبة مدنية في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس". وأضاف في بيان ثانٍ، أن 3 فلسطينيين (رجل وزوجته وطفلهما الجنين) استشهدوا جراء قصف طائرات صهيونية منزلا في شارع الصحابة غربي مدينة غزة.

وأوضح في بيان ثالث أن طواقمه انتشلت مصابَين إثر قصف منزل في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي غزة، فيما عجزت عن انتشال 11 شخصا من تحت الأنقاض وبقوا في عداد المفقودين.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد طفل فلسطيني وإصابة 10 آخرين، وفقدان 3 في قصف صهيوني على منزل في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، والتي سبق وادعى الاحتلال أنها آمنة.

وفي استهداف آخر، أصيب 9 فلسطينيين في قصف جوي لمنزل بمواصي خان يونس، وفق المصدر ذاته. كما قال شهود عيان إن آليات القوات الصهيونية أطلقت نيرانها تجاه خيام النازحين شمال غربي مدينة رفح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي المحافظة الوسطى، أصيب فلسطينيون في قصف صهيوني استهدف خيمة تؤوي نازحين على امتداد شارع مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح، وفق ما أكده مصدر طبي. وذكر المصدر أن 3 فلسطينيين أصيبوا في قصف صهيوني استهدف أرضا زراعية في مدينة دير البلح.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45658 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108553 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.