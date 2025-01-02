استيراد السيارات.. "حمايتك" تتوعد بكشف المستور

حذرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك "حمايتك"، اليوم السبت، من الآثار الوخيمة التي تتسبب فيها العراقيل الإدارية التي تمنع بعض وكلاء السيارات من استكمال حصة الاستيراد الممنوحة لهم بصفة قانونية، بعد منحهم الاعتماد وفقا لدفتر الشروط.

وطالبت المنظمة، في بيان نشر عبر حسابها الرسمي، "فيسبوك"، "بصفة رسمية المسؤولين بإيجاد حلول تمنح حق الحصول على السيارة في أقرب الآجال".

وأكدت المنظمة أن "المستهلكين هم المتضررون من تعسف بعض الجهات الإدارية، الذي ينعكس سلبا على الوضع، نتيجة الممارسات البيروقراطية التي تعرقل سير العملية". وتعهدت المنظمة "بالكشف عن هذه الممارسات في الوقت المناسب".