بايدن يودع الرئاسة بصفقة سلاح جديدة مع الصهاينة

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصدرين، أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس بصفقة محتملة لبيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى الكيان الصهيوني، تشمل ذخائر للطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية وقذائف مدفعية.

ونقلا عن "شبكة قدس" الفلسطينية، فإن الموقع الأمريكي ذكر أن هذه الصفقة هي على الأرجح آخر مبيعات أسلحة للاحتلال تحت إدارة بايدن المنتهية ولايتها، وأضافت أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس بشكل "غير رسمي".

وأشار الموقع إلى أن الصفقة تأتي في "ظل مزاعم من جانب رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وأنصاره، خلال الأشهر الأخيرة، بأن بايدن فرض حظر أسلحة على الاحتلال بشكل غير معلن".

وكان بعض أعضاء الحزب الديمقراطي قد حثوا الإدارة الأمريكية على ربط تسليح الاحتلال باشتراطات تتعلق بإدارة تل أبيب للحرب على غزة، والوضع الإنساني في القطاع، بيد أن بايدن امتنع عن اتخاذ هذه الخطوة، وفقا لأكسيوس.

ونقل الموقع أن الصفقة الأخيرة المحتملة تمثل اتفاقا طويل الأمد، وقد يتم توفير بعض بنودها من المخزونات الأمريكية الحالية، لكن معظم الإمدادات ستسلم في غضون سنة أو أكثر.

وتشمل الصفقة صواريخ جو - جو للطائرات المقاتلة للتصدي لأهداف مثل الطائرات المسيرة، وتتطلب الصفقة موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ.

وتعد واشنطن أكبر داعم لدولة الاحتلال في حربها على غزة، فقد أمدتها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر عبر جسر جوي وبحري منذ أكتوبر 2023، وترفض الإقرار بأن ما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني في غزة يشكل إبادة جماعية، كما وثقته تقارير دولية.