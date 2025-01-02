حوادث المرور: وفاة 15 شخصا خلال الـ48 ساعة الأخيرة

توفي 15 شخصا وأصيب 339 آخرون، إثر وقوع حوادث مرور، عبر عدد من ولايات الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب ما جاء في بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت.

وقد سجلت أثقل حصيلة، وفق البيان، "بولاية باتنة بوفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح، على إثر اصطدام بين سيارتين، على الطريق الوطني رقم 31، وكذا بولاية المدية، بوفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح، على إثر انحراف سيارة وسقوطها في منحدر، على مستوى الطريق السيار شمال -جنوب ببلدية مجبر، دائرة سغوان".

كما تدخلت الحماية المدنية، من أجل تقديم الإسعافات الأولية، لـ58 شخصا أصيبوا بتسمم إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الماء، داخل مساكنهم، عبر عدة ولايات من التراب الوطني، مع تسجيل وفاة رجل يبلغ من العمر 50 سنة، إثر تسممه بأحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء بمسكن عائلي ببلدية بني مسوس، دائرة بوزريعة بولاية الجزائر.

وأشار البيان أيضا إلى أن عناصر الحماية المدنية تدخلت، خلال ذات الفترة، من أجل إخماد 8 حرائق حضرية ومختلفة، بكل من ولايات الجزائر، الجلفة، غليزان، باتنة وجانت، مع تسجيل وفاة شخصين يبلغان من العمر 56 و63 سنة بولايتي الجلفة وغليزان.