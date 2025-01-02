إدارة شبيبة القبائل تستدعي بن شيخة

استدعت إدارة شبيبة القبائل مدرب الفريق، عبد الحق بن شيخة، للاجتماع به غدا الأحد، من أجل البت في مسألة استقالته التي أعلنها شفهيا، أمس الجمعة، بعد فوز الشبيبة أمام ترجي ڤالمة، في مسابقة كأس الجزائر.

وفضلت إدارة "الكناري" تأجيل الاجتماع ليوم غد، لانشغالها بنهائي الكأس الممتازة لفئة الرديف تحت 21 سنة، الذي يجمع، عشية اليوم، بملعب تشاكر بالبليدة، الشبيبة، بصفتها حاملة كأس الرابطة، ببطل الجزائر، شباب بلوزداد.

وأكد مصدر مسؤول أن إدارة الرئيس الهادي ولد علي ستبذل كل جهدها لإقناع بن شيخة بالعدول عن قرار الاستقالة، في ظل اقتناعها بالعمل الكبير الذي يقوم به، والذي أثمر تصدر الفريق لبطولة المحترف الأول.

وبالعودة إلى تفاصيل استقالة بن شيخة، أوضح ذات المصدر أن "الجنرال" تعرض، وهو يستعد للالتحاق بغرف تغيير الملابس، بعد نهاية المرحلة الأولى من مواجهة ڤالمة (كان متفوقا بهدفين)، للسب والشتم والبصق من شخصين محسوبين على أنصار الفريق، ودخل معهما في ملاسنات حادة، جعلته يعلن، بعد نهاية المباراة، عن قراره بالرحيل، بعد أن عبّر في تصريحاته عن تذمره من "محاكمته" في كل مرة، سواء انهزم أو حقق الفوز.

وكان بن شيخة قد أبلغ اللاعبين، في غرف تغيير الملابس، بعد مباراة ڤالمة، بقراره بترك منصبه، وقام بتوديعهم. وأشار إلى أنه سيتوجه، اليوم السبت، إلى تيزي وزو، من أجل استرجاع أغراضه وسيارته الشخصية، الأمر الذي يوحي بأنه ماض ومصمم في قراره بالرحيل.