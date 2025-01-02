مدير فني جديد للوفاق

عينت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم السبت، اللاعب السابق للفريق، عبد الرزاق رحماني، في منصب مدير فني رياضي جديد، خلفا لعبد الكريم بيرة المستقيل من منصبه.

وتم اختيار رحماني، المعروف باسم "رزوق"، على ضوء عدة معايير، أبرزها المستوى الجامعي ومسيرته كمدرب لبعض الفرق، منها الفئات الشبانية للوفاق، فضلا عن مسيرته المميزة كلاعب دولي سابق، التي شهدت مشاركته في المباراة الودية الشهيرة بين الجزائر ومنتخب إيطاليا، بملعب هذا الأخير، عام 1989، تحت إشراف المدرب الوطني الأسبق، الراحل عبد الحميد كرمالي.

وكان رحماني أيضا أحد نجوم فريق وفاق سطيف، المتوج بكأس إفريقيا للأندية البطلة مع المدرب الراحل مختار لعريبي، ثم حاز على لقب الكأس الآفرو آسيوية أمام السد القطري.

من جانب آخر، تم اليوم إنهاء مهام مدرب الفريق الرديف، مصطفى مهداوي، اللاعب الأسبق للوفاق، مسجل هدف الصعود أمام اتحاد عنابة، موسم الصعود، بملعب العقيد شابو، عام 1997، وتم تنصيب سفيان دوار خلفا له.