وفاة محمد بلماضي

توفي والد الناخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس، عن عمر ناهز 87 سنة، بعد معاناة طويلة مع مرض عضال.

وتلقى جمال بلماضي نبأ وفاة والده محمد وهو في مقر إقامته بالدوحة، والتي كان قد عاد إليها قبل أيام فقط، بعد فترة قضاها إلى جانب والده المريض.

ومن المقرر أن تشيّع جنازة الفقيد بمسقط رأسه بمستغانم، مباشرة بعد إنهاء الإجراءات الإدارية، لتكون أول مرة يعود فيها جمال بلماضي إلى الجزائر، منذ إقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول، نهاية جانفي من العام الماضي.

وقد سارع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وعلى رأسه وليد صادي، لتقديم تعازيه للناخب الوطني السابق وعائلة الفقيد، عبر بيان نشره على حسابه الرسمي.