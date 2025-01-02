صادي يعزي بلماضي

بعث رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم السبت، رسالة تعزية إلى الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، إثر وفاة والده.

وجاء في نص الرسالة، التي نشرت على الموقع الإالكتروني لـ"الفاف": "ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نبأ وفاة والد الناخب الوطني السابق جمال بلماضي".

وأضاف صادي: "بهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي إلى السيد جمال بلماضي ولكل عائلة الفقيد، بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان محمد بلماضي، والد الناخب الوطني السابق، قد توفي، اليوم السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس، عن عمر ناهز 87 سنة، بعد معاناة طويلة مع مرض عضال.