مدرب جديد لنجم مڨرة

اتفقت إدارة نجم مڨرة، رسميا، مع المدرب فؤاد بوعلي لتولي العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب اليامين بوغرارة المستقيل، فيما تبقى من مشوار البطولة لهذا الموسم ومنافسة كأس الجمهورية بعد تأهل "أبناء الحضنة" إلى الدور السادس عشر عقب تغلبهم، عشية اليوم، أمام الضيف مستقبل الرويسات بهدف دون رد من توقيع اللاعب بوزكري في د11 من الوقت الإضافي الأول لمباراة الدور الـ 32 بعد انتهاء الوقت القانوني لها بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسيشرع المدرب الجديد للنجم في عمله بصفة رسمية، بعد غد، من خلال إشرافه على حصة الاستئناف وسيرافق المدرب الجديد للنجم خلال هذه المهمة رضوان بشيري كمدرب مساعدة وطاهر شاوش كمحضر بدني وصالح لاوسي كمدرب للحراس.

وتراهن إدارة نجم مڨرة كثيرا على خبرة التقني بوعلي لإعادة الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية وإخراج النادي من منطقة الخطر بعدما أنهى مرحلة الذهاب برصيد 15 نقطة في المركز الـ 13 في جدول الترتيب العام للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .