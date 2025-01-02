"الكناري" يتوج على حساب شباب بلوزداد

توجت شبيبة القبائل بكأس الجزائر الممتازة لكرة القدم 2024، فئة أقل من 21 سنة، عقب فوزها على شباب بلوزداد بنتيجة 2-1، اليوم السبت بملعب مصطفى تشاكر في البليدة.

وسجل كل من العيفاوي (د 45) ومالكي (د 55) هدفي شبيبة القبائل، ووقع هدف شباب بلوزداد الوحيد اللاعب لطفي بوصوار.

يذكر أن فريق الرديف لشباب بلوزداد توج بلقب بطولة الجزائر 2024، بينما أحرزت شبيبة القبائل كأس الجزائر لذات الفئة في الموسم الماضي.

وعند الأكابر، تقام مباراة كأس الجزائر الممتازة 2024 بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد يوم 8 فيفري القادم بملعب 5 جويلية في العاصمة.

للتذكير، توج شباب بلوزداد بالطبعة الأخيرة للكأس الممتازة التي جرت في سنة 2020 على حساب اتحاد الجزائر (2-1).