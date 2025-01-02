حجز مشروبات كحولية بالبيض

مواصلة للخطة الأمنية المتخذة بمناسبة حلول السنة الميلادية، تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة بـوقطب بالبيض من توقيف أحد مروجي المشروبات الكحولية من دون رخصة وحجز 572 وحدة مشكلة من مختلف الأنواع والأحجام. العملية جاءت إثر معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بحيازة كمية من المشروبات الكحولية وترويجها بمقر سكناه، وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب تم تفتيش مسكن المعني البالغ من العمر 29 سنة، أين تم العثور على 572 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع، ومبلغ مالي يقدر بـ: 10 ملايين سنتيم من عائدات البيع. بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة بوقطب.