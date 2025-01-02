هذه تفاصيل الزيادات في أجور الأساتذة (وثيقة)

أفرجت وزارة التربية عن تفاصيل الزيادات في أجور الأساتذة في رسالة وجهتها لهم عشية الدخول من عطلة الشتاء.

وتضمنت الرسالة تفاصيل "المكاسب والتحسينات والمستجدات التي تضمنها القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي"، حيث نشرت الوزارة ثلاثة جداول تتضمن الزيادات وأيضا الأجور المترتبة عنها من الطور الابتدائي إلى الثانوي.

و بناءا على ذلك، أقرت الوزارة زيادات تتراوح بين 7616 دينار لمعلم مدرسة ابتدائية، بأقدمية أقل من عشر سنوات، و 18315 دينار لأستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية بأقدمية أكثر أو تساوي سبع سنوات، بهذه الصفة أو أقدمية، بين أربع وسبع سنوات بصفة موظف، زائد تكوين أو شهادة الدكتوراه في الاختصاص المطلوب.

و بناءا على ذلك، فإن رواتب أساتذة الابتدائي، ستترواح بين 75237 ألف دينار و 96838 دينار.

أما في الطور المتوسط، فإن الزيادات تتراوح بين 8489 دينار و 14232 دينار لتتفاوت الأجور بين 82653دينار و 101389 دينار.

وفي الثانوي، فتتراوح الزيادة في أجور الأساتذة، بين 8756 دينار و 17527 دينار و هو ما سيخلف أجورا، بين 88314 دينار و 106134 دينار.

وأعلنت الوزارة، في ذات السياق، أنه في انتظار صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي في الجريدة الرسمية كشفت وزارة التربية، عن المكاسب والتحسينات والمستجدات التي تضمنها القانون الأساسي الجديد.

ويتعلق الأمر، بتعزيز اعتبار مهنة التعليم مهنة نبيلة، وفي نفس الوقت اعتبارها مهنة" شاقة جدا "، وهو ما تكلل بإعطاء الأستاذ حق الاستفادة ، قبل السن القانوني للتقاعد من 05 سنوات، بناءا على طلبه.

أصافة إلى استفادة الأساتذة ، من تحسين التصنيف بتحريك الرتب واستحداث رتب جديدة أعلى و تعزيز مبدأ أولوية شهادة التكوين المتخصص، لخريجي المدارس العليا للأساتذة، واستفادة الأساتذة الذين لهم أقدمية تقل عن أربع سنوات بصفة موظف، من تحسين التصنيف بالاستفادة من الأثر المالي بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة.

كما أن الأساتذة الذين لهم أقدمية تقل عن أربع سنوات، في الرتبة الأصلية، يستفيدون من تحسين التصنيف بالإدماج في الرتبة المستحدثة، بالاستفادة من الأثر المالي، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة.

و تم أيضا، تثمين الأقدمية المكتسبة عند الإدماج في الرتبة الجديدة، حيث يرتب الموظفون، في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي، الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزونها، في رتبتهم الأصلية، وتؤخذ الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية.

وجاء في القانون الجديد، استحداث رتبة جديدة بتصنيف جديد أعلى هي رتبة أستاذ مميز، تكون بالإدماج أو الترقية من رتبة أستاذ مكون وهي رتبة لسلك الأساتذة في كل مرحلة من المراحل التعليمية الثلاث.

كما تم تثمين المؤهلات العلمية المتحصل عليها و تثمين المؤهلات العلمية أثناء التوظيف وأثناء الإدماج وتثمن عند الترقية المؤهلات العلمية المتحصل عليها خلال المسار المهني مع فتح الجسور لترقية الأستاذ في كل المستويات التي تشكل امتدادا لمساره التعليمي والاستفادة من تكييف الحجم الساعي للذين يحضرون تأهيلا علميا في مجال التخصص.

و كذا تكريس الاستفادة من الحق في شغل الوظائف والمناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم والاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة لتمكينهم من تجديد المعارف للاستفادة من عطلة التحرك المهني وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث مع تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي للمرتبين في الدرجة 10 فما فوق.

وأدرجت الوزارة، قرارا يؤسس لحركة نقلية سنوية وطنية بين الولايات لفائدة الأساتذة واستحداث مناصب مكيفة لغير القادرين على القيام بمهامهم، بسبب تدهور حالتهم الصحية واستحداث سلك للمستشارين المتخصصين في التغذية المدرسية.